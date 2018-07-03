|Авария на ТЭЦ: половина Азейбарджана осталась без света
|03.07.2018 08:42
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В Азербайджане из-за аварии на ТЭЦ большая часть страны, в том числе и столица Баку остались без света, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, авария произошла на теплоэлектростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мингячевир, вследствие чего без света осталась столица Азербайджана Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.
Стоит отметить, что взрыв на подстанции мог произойти по вине сотрудников, но глава ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев заявил, что это произошло из-за "аномальной жары".
На данный момент электричество отсутствует во всей северной части Азербайджана.
Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве на улице Грушевского неподалеку здания Верховной Рады Украины произошел порыв трубы.
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