За первые шесть месяцев 2018 года в Сирии погибло 4759 мирных жителей, в том числе 1104 ребенка и 798 женщин, говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR). Об этом сообщает со ссылкой на Анадолу.

По данным SNHR, жертвами атак сил режима Башара Асада в первом полугодии стали 3056 человек, в том числе 616 детей и 507 женщин.

Жертвами воздушных ударов ВКС России стали 398 мирных сирийцы, в том числе 138 детей и 79 женщин.

От рук террористов ДЕАШ погибло 182 человека, в том числе 43 ребенка и 15 женщин.

В результате авиаударов возглавляемой США Международной коалиции погибли 254 гражданских лица, в том числе 113 женщин и 68 детей.

Правозащитники отмечают также, что в первом полугодии 2018 года в результате атак группировки "Хаят Тахрир Шам" погибли 53 мирных жителя, в том числе 16 детей и 4 женщины.



Как сообщал количество людей, которые вынуждены покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате двухнедельной эскалации боевых действий возросло до 270 000 человек. Есть вероятность начала гуманитарной катастрофы.

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