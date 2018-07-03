Вечером, 2 июля, активисты собрались на акцию в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на стадионе "Олимпийский".

По данным "", на мероприятии устроили огненное шоу. Целью акции является привлечение внимания общественности к судьбе голодающего политзаключенного, передает .

Активисты выдвинулись с площади перед стадионом в 21:00 с лозунгами "Свободу Олегу Сенцову", "Крым – это Украина".

"Первая цель – это поддержать Олега Сенцова в его неравной борьбе с кремлевским судилищем. Вторая цель акции – привлечь внимание украинской и международной общественности на проблему с Сенцовым. Для этого мы также снимем видео, которым будет заниматься "BABYLON’13", чтобы показать всему миру, что украинцы ждут Олега Сенцова", – рассказал вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр.

По его словам, акция на стадионе является символизмом, потому что в России проходит Чемпионат мира.















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