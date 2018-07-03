В письме к президенту РФ Владимиру Путину, которое касается заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова, чешские сенаторы подчеркнули, что "каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества". Сенцов объявил голодовку 14 мая Скриншот: Грани.Ру / YouTube "Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", – говорится в сообщении. Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом #FreeSentsov: "Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення #Sentsov стане свого роду ліками і для вашої країни pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 2 июля 2018 г. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры.30 июня Динзе рассказал, что Сенцов "старается отдельно не ходить и не вставать с постели в медсанчасти, потому что для него это довольно энергозатратно". Адвокат заверил, что украинца не кормят принудительно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сенцова украинского для будущее Теги: политика