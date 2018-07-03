|В МИД РФ назвали новые возможные темы встречи Трампа и Путина
|03.07.2018 08:50
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить на предстоящем 16 июля саммите в Хельсинки проблему киберпреступности и противодействие терроризму в Сирии. Об этом сообщил ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев, передает
"Наверное, да, это будет обсуждаться, но как проблема
двусторонних отношений, а не хакерство в целом. И антитеррор, как я
понимаю, будет обсуждаться именно применительно к действиям США в
Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться
проблема киберпреступности на предстоящем саммите.
Напомним, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский руководитель будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.