Известному американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, проходящему по делу об изнасиловании, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс предъявил дополнительно еще три обвинения, сообщает Корреспондент .

Следствие подозревает Вайнштейна в совершении "противозаконного полового акта" и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству. Как уточняет агентство AP, продюсер, в частности, мог "заниматься насильственным принуждением к оральному сексу" в июле 2006 года.

В конце мая Вайнштейну официально были предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта. Решение было вынесено так называемым большим жюри - коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность вынесения официальных обвинений.

Стоит отметить, что Вайнштейна, в частности, подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах - через насильственного принуждения, часто с применением оружия. Это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. Кроме того, подследственному вменяют в вину изнасилование 3-й степени - это более легкая форма, когда жертва не давала "явно выраженного согласия" на совершение сексуального акта.

Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке суд отпустил под залог в один миллион долларов скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна , которого обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

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