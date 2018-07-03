В Никопольском районе Днепропетровской области в реке Днепр утонул 60-летний рыбак. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС области, передает

“Во время рыбалки мужчина, 1958 года рождения, случайно зацепился крючком за рыболовную сетку, которая была натянута под водой. Чтобы освободить крючок, мужчина нырнул под воду, и, вероятно, запутавшись в рыболовной сетке, утонул”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, несчастный случай произошел 2 июля. В понедельник в 18:00 в Службу спасения “101” от очередного пункта скорой медицинской помощи (СМП) поступило сообщение об инциденте на реке Днепр в поселке Алексеевка Никопольского района.

На поиски тела погибшего были направлены спасатели 28-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и водолазы Никопольской городской коммунальной аварийно-спасательной службы.

По прибытию на место происшествия, водолазы обследовали дно водоема. Тело погибшего было обнаружено под водой на глубине 5 м и на расстоянии 10 м от берега.

С помощью веревки водолазы доставили тело к берегу и передали его работникам судебно-медицинской экспертизы.

К работам были привлечены 3 сотрудника личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, 1 июля в Днестровском лимане утонул 26-летний рыбак.

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