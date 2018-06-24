На фото Тина печально смотрит в объектив, ее волосы украшены цветами, на голову накинута белая сетка, которая спадает на плечи и напоминает фату.

Чему был приуроченный фотосет неизвестно. Но соединение таких символов как фата и цветы напоминают свадьбу. Тина в таком образе смотрелась очень органично.

Напомним, ранее сообщалось, что Тина Кароль активно занимается благотворительностью!

Кроме того, была информация о том, что Тина Кароль выпустила новый эмоциональный клип

Также, есть сведения о том, что Кароль сняла фильм к 33-летию погибшего мужа.

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