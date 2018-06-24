|Тина Кароль показала себя в грустном образе
|24.06.2018 18:58
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Украинская певица Тина Кароль пробует себя в разных занятие. Недавно звезда показала себя в грустном образе невесты. Свежие фотоснимки звезда опубликовала на странице в Instagram.
На фото Тина печально смотрит в объектив, ее волосы украшены цветами, на голову накинута белая сетка, которая спадает на плечи и напоминает фату.
Чему был приуроченный фотосет неизвестно. Но соединение таких символов как фата и цветы напоминают свадьбу. Тина в таком образе смотрелась очень органично.
Напомним, ранее сообщалось, что Тина Кароль активно занимается благотворительностью!
Кроме того, была информация о том, что Тина Кароль выпустила новый эмоциональный клип
Также, есть сведения о том, что Кароль сняла фильм к 33-летию погибшего мужа.
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