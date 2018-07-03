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Дочь Березовского: Есть ли у меня мысль, что папа жив, что обязательно когда-нибудь даст о себе знать? Какая-то надежда, наверное, теплится
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03.07.2018 09:11
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Старшая дочь российского бизнесмена и медиамагната Бориса
Березовского Елизавета в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону сказала, что если когда-нибудь на этом свете ей
придется снова встретиться с отцом она, наверное, вначале спросит,
как он мог так поступить с семьей, а потом бросится его обнимать. В
марте 2013 года Березовского нашли мертвым в его доме в
Великобритании Фото из личного архива Елизаветы Березовской
"Наверное, [если бы встретилась с отцом на этом
свете] вначале спросила бы, как он мог так с нами поступить, в
грудь ударила бы, а потом бросилась обнимать. Ну, как-то
так", – сказала она. Березовский был советским и
российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года
являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С
2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве,
отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С
2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе
политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте
2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия
следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на
кладбище в британском графстве Суррей.
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