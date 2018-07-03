Старшая дочь российского бизнесмена и медиамагната Бориса Березовского Елизавета в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала, что если когда-нибудь на этом свете ей придется снова встретиться с отцом она, наверное, вначале спросит, как он мог так поступить с семьей, а потом бросится его обнимать. В марте 2013 года Березовского нашли мертвым в его доме в Великобритании Фото из личного архива Елизаветы Березовской "Наверное, [если бы встретилась с отцом на этом свете] вначале спросила бы, как он мог так с нами поступить, в грудь ударила бы, а потом бросилась обнимать. Ну, как-то так", – сказала она. Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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