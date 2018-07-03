По итогам июня в подразделениях российско-террористических войск «ЛДНР» были ликвидированы 86 боевиков и около 147 наемников получили ранения различных степеней тяжести.

Об успехах Объединенных военных сил на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает УНИАН.

«21 июня воинами Объединенных сил был тяжело ранен командир батальона боевиков 9 ошпмп с позывным «Джордж» и командир батальона позывной «Жорик», который до сих пор в критическом состоянии», — говорится в его сообщении.

По словам военного, во время активизации боевых действий со стороны российских оккупантов, их провокационных обстрелов и попыток овладением опорными пунктами украинских воинов 27-28 июня потери составили 19 боевиков и 15 получили ранения.

«Потери техники составили: БМП-2 ед., БТР-1 ед., ГАЗ-66 -1ед., БПЛА – 2 шт., уничтожены 2 командно-наблюдательных пункта российско-оккупационных войск», — отметил офицер ВСУ.

Также он добавил, что эти цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков потерь личного состава, техники и вооружения.

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