В Норвегии из-за лесных пожаров отменили ряд железнодорожных рейсов, что привело к серьезным задержкам в движении транспорта, сообщает Корреспон

По данным источника, пожар начался 1 июля на линии близко от Осло в муниципалитете Хакадаль. Пожарным удалось взять огонь под контроль, однако движение железнодорожного транспорта приостановили.

Кроме этого, огонь начал распространяться дальше на север, в муниципалитете Ниттедаль.

Стоит отметить, что для перевозки пассажиров используют 300 автобусов, но их не хватает для всех желающих, а государственный норвежский оператор железнодорожных перевозок просит жителей региона по возможности работать из дома.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в понедельник, 25 июня, в Калифорнии, в результате сильных лесных пожаров, эвакуируют сотни людей . Кроме того, указано, что американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров.

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