В Бельгии задержали трех человек по подозрению и подготовке взрыва на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа. Одним из задержанных оказался иранский дипломат. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Добавим, что конференция состоялась в Париже 30 июня с участием адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Несколько бывших европейских и арабских министров также приняли участие в заседании иранских оппозиционных групп в изгнании, которые стремятся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. На мероприятии присутствовали 25 000 человек.

Министр иностранных дел Ирана назвал новость зловещей и неправдоподобной, заявив, что Тегеран готов работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы докопаться до сути.

Сообщалось, злоумышленники имеют иранское происхождение и гражданство Бельгии. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включая 500 грамм взрывчатого вещества TATP и взрыватель. Им предъявлены обвинения в попытке убийства и подготовке теракта.



Как сообщал 44-летняя подозреваемая в подготовке теракта у памятника воинам УПА в Харькове будет ждать суда под стражей.

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