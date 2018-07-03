|Иранского дипломата задержали за подготовку теракта во Франции
|03.07.2018 09:14
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В Бельгии задержали трех человек по подозрению и подготовке взрыва на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа. Одним из задержанных оказался иранский дипломат. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
Добавим, что конференция состоялась в Париже 30 июня с участием адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.
Несколько бывших европейских и арабских министров также приняли участие в заседании иранских оппозиционных групп в изгнании, которые стремятся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. На мероприятии присутствовали 25 000 человек.
Министр иностранных дел Ирана назвал новость зловещей и неправдоподобной, заявив, что Тегеран готов работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы докопаться до сути.
Сообщалось, злоумышленники имеют иранское происхождение и
гражданство Бельгии. У задержанных обнаружили необходимое для
изготовления бомбы оборудования включая 500 грамм взрывчатого
вещества TATP и взрыватель. Им предъявлены обвинения в попытке
убийства и подготовке теракта.