31 августа 1997 года в Париже произошла непоправимая трагедия, которая всколыхнула весь мир.

Автомобиль, в котором ехали леди Ди и ее возлюбленный, миллионер Доди Аль-Файед, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены, пишет со ссылкой на .

Спасатель Ксавье Гурмело раньше всех попал на место аварии - именно он оказал Диане первую помощь. По словам мужчины, когда он заглянул в покореженную машину, Диана была еще жива, двигалась и даже могла говорить.

"Я узнал, что это была принцесса Диана - лежала на полу в задней части машины. Она пошевелилась, и я понял, что она жива. У нее был ушиб на правом плече, но кроме этого, как мне показалось, ничего существенного. На ней совсем не было крови".

Водитель не справился с управлением, пытаясь уйти от преследования папарацци. Королева сердец, для которой волшебная сказка обернулась крушением надежд, Диана навсегда останется для своих поклонников воплощением красоты и чистого добра.

1 июля принцессе Диане исполнилось бы 58 лет.

Какой была одна из самых влиятельных женщин прошлого века, как ее пышная свадьба превратилась в громкий развод, и кто тот мужчина роман с которым она держала в тайне?

Принц Чарльз и Диана

Принц Чарльз и Диана познакомились, когда ей было 16. Сестра Дианы Сара тогда встречалась с наследником британского престола, но роман прекратился после неосторожного интервью девушки.

Вскоре после разрыва Чарльз стал приглядываться к той, в которой прежде видел лишь младшую сестру своей подружки, и вскоре пришел к выводу: Диана - само совершенство! Девушка была очарована вниманием принца, и все шло к счастливой развязке.

Для того, чтобы заключить брак Чарльзу требовалось дозволение действующего монарха, а сама Диана была подходящей кандидаткой между остальных невест с достойными манерами и благородным происхождением. Но у Елизаветы II все еще были сомнения, ведь Диана оказалась неприспособленной к жизни во дворце.

Но ее сыну уже было за тридцать лет и не оставалось времени для долгих раздумий - королева дала согласие на заключение брака.

6 февраля 1981 года Диана приняла предложение принца и 29 июля они обвенчались в соборе Святого Павла.

Трансляцию церемонии посмотрели 750 миллионов человек, а сама свадьба была похожа на сказку: Диана в пышном белом платье с восьмиметровым шлейфом подъехала к церкви в карете.

Но у этой сказки, к сожалению, был несчастный конец. После рождения двух сыновей - Уильяма и Гарри - отношения между супругами начали ухудшаться.

Многолетний роман Чарльза с замужней женщиной - леди Камиллой Паркер-Боулз, о котором Диана узнала после свадьбы, возобновился в середине 80-х. Оскорбленная Диана сблизилась с Джеймсом Хьюиттом, инструктором по верховой езде.

Напряжение усилилось, когда в прессу просочились записи компрометирующих телефонных разговоров обоих супругов с любовниками. Последовали многочисленные интервью, в ходе которых Чарльз и Диана обвиняли друг друга в том, что их союз распался.

"В моем браке было слишком много народу", - грустно шутила принцесса.

28 августа 1996 года состоялся официальный развод и с этого момента леди Ди потеряла все права на обращение Королевское Высочество. Сама она всегда говорила, что хочет быть лишь королевой людских сердец, а не супругой правящего монарха.

Страстная и тайная любовь принцессы Дианы

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После громкого развода ее имя по-прежнему не сходило со страниц прессы, но это уже была другая принцесса Диана - независимая, деловая женщина, увлеченная благотворительной деятельностью.

Она постоянно посещала лечебницы для больных СПИДом, ездила в Африку, в районы, где упорно трудятся саперы, извлекая из земли многочисленные противопехотные мины.

В личной жизни принцессы тоже произошли значительные перемены. У Дианы начался страстный роман с хирургом из Пакистана Хаснатом Ханом.

Свой роман они тщательно скрывали, хотя Хаснат нередко жил у нее в Кенсингтонском дворце, а она подолгу оставалась в его квартире в престижном районе Лондона .

Родители Хана были в восторге от возлюбленной сына, но из-за различий в культуре и религии они не могли пожениться. Их отношения прекратились летом в 1997 году. По словам близкой подруги принцессы, Диана "глубоко переживала и испытывала боль" после расставания.

Через некоторое время у нее начался роман с сыном миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда Доди. Однако эти отношения, по словам ее подруги, служили лишь утешением после разрыва с Хаснатом.

В августе 1997-го она провела несколько дней на яхте Доди аль-Файеда. Позднее отец Доди, заявлял, что его сын и принцесса Диана собирались пожениться. За несколько часов до гибели во время автокатастрофы в Париже Доди аль-Фаейд посетил ювелирный магазин. Видеокамеры запечатлели, как он выбирал обручальное кольцо.

Позже в этот же день представитель парижского отеля "Ритц", в котором останавливалась Диана и Доди, приехал в магазин и забрал два кольца. Одно из них, по словам отца Доди, называлось "Dis-moi oui" - "Скажи мне да" - стоимостью 11,6 тысячи фунтов стерлингов.

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