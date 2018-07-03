Украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 2 июля, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев, передает со сылкой на DW.

Возможность обмена Сенцова "не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна", - отметил Кондратьев.

Ранее в понедельник первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала фамилии 23 граждан РФ, которых Киев готов обменять на украинских политзаключенных в России. В июне президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал власти РФ освободить украинских заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и на контролируемых Россией территориях.

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