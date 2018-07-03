|Герцогиня в джинсах: Меган Маркл на грі в поло (ФОТО)
|03.07.2018 09:22
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Але, здається, Меган вирішила зробити виняток. Маркл підтримала Гаррі на щорічному благодійному матчі з кінного поло Audi Polo Challenge в Аскоті. Для виходу колишня актриса вибрала чорні джинси Everlane і білу сорочку J.Crew.
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