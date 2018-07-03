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Герцогиня в джинсах: Меган Маркл на грі в поло (ФОТО)
03.07.2018 09:22
З тих пір, як вона Меган Маркл герцогинею Сассекською, армия принца Гаррі з'являється на публіці тільки в сукнях.

Але, здається, Меган вирішила зробити виняток. Маркл підтримала Гаррі на щорічному благодійному матчі з кінного поло Audi Polo Challenge в Аскоті. Для виходу колишня актриса вибрала чорні джинси Everlane і білу сорочку J.Crew.

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