В российской Государственной Думе предложили отмечать 19 апреля как "День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи".

Об этом сообщают российские СМИ, передает со ссылкой на

Один из соавторов закона, представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, рассказал журналистам, что мероприятия к новой памятной дате, скорее только, будут финансироваться из федерального бюджета, а также из региональных и муниципальных бюджетов. "Внимание к этой дате несоизмеримо с расходами, а расходы не будут большими", — добавил он. По мнению Цекова, на мероприятия по всей России будет затрачено "всего несколько миллионов рублей, а может, и меньше". Небольшие расходы будут связаны с тем, что мероприятий будет немного — "возложение цветов, венков, проведение митингов, освещение в СМИ, помещение информации в учебники истории".

Цеков также пожаловался на то, что в России память о присоединении Крыма к России Екатериной II и князем Потемкиным "не почитается, как нужно": "У нас в Крыму только одна улица Екатерины — разве это правильно?".

Отмечается, что законопроект был внесен в Госдуму 25 июня. Его автором стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов. В пояснительной записке к документу говорится, что 19 апреля 1783 года российская императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма, Тамани и Кубани как частей державы.

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