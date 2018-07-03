Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и канцлер Ангела Меркель договорились, как смогут предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии с Австрией. Зеехофер не собирается в отставку Фото: EPA Зеехофер намеревался ввести односторонний контроль на границах, чтобы сократить число прибывающих в страну мигрантов. Меркель настаивала, что нужно придерживаться общей политики Европейского союза.Отмечается, что Зеехофер отказался от угроз уйти в отставку с поста министра после переговоров, которые длились несколько часов. По его словам, лидеры ХДС и ХСС договорились, как смогут предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии с Австрией.Как пишет Reuters, Меркель заявила, что часть достигнутого соглашения предусматривает создание транзитных центров близко границы с Австрией. По ее словам, Германия ограничит право на въезд для мигрантов, которые уже подали заявки на предоставление убежища в других странах.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов. По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116). С начала 2018 года в Европу прибыло 56 274 мигранта, погибли или пропали без вести – 972.29 июня участники саммита ЕС достигли соглашения по вопросам миграции. В соответствии с достигнутыми договоренностями, новые центры для беженцев могут быть созданы в странах ЕС на "добровольной основе". Эти центры будут содержать мигрантов, пока власти выяснят, действительно ли они являются беженцами. Тех, кто не подпадает под эту категорию, вернут на родину. Лидеры стран ЕС договорились усилить внешний близкий контроль и увеличить финансирование для Турции, Марокко и стран Северной Африки, которые принимают беженцев.2 июля агентство dpa сообщало, что Зеехофер намерен уйти в отставку из-за конфликта с Меркель по поводу миграционной политики. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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