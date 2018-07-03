Разговоры о возможности признания США аннексии Россией украинского Крыма не соответствуют действительности.

Об этом на ежедневном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает издание Голос Америки.

«США не признают российскую попытку аннексировать Крым. Мы согласились, что наши позиции с Россией в этом вопросе расходятся. Американские санкции против России останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», — отметила она.

Отметим, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что признание аннексии Крыма «не является позицией США», санкции против РФ должны оставаться.

«Это не является позицией США», — сказал Болтон, отвечая на вопрос, признает ли президент США Дональд Трамп аннексию Крыма.

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