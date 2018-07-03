Родителям в молитвах, чтобы у детей все получилось тоже нужно конкретизировать, что же именно вы желаете своему ребенку, пишет со ссылкой на .

Так есть молитвы о благоденствии, о семейном благополучии, о даровании здоровья, молитвы защищающие от врагов. Чем больше конкретных молитв вы прочтете – тем лучше. Христианская молитва, чтобы все получилось Слова самостоятельной молитвы, чтобы все получилось в точности так, как вы просите, должны быть искренними, идти от сердца.

Нельзя хотеть чего-то, если при этом будет страдать другой человек. Например, вы влюблены, но человек этот несвободен, а вы просите Бога о том, чтобы человек бросил семью и был с вами.

Такая молитва неприемлема. Просите о том, чтобы встретить новое чувство и создать семью не разрушая при этом другую. Иногда, нам кажется, что наши молитвы не доходят до Создателя. Это не так. Возможно просто время их исполнения еще не настало. Положитесь на волю Божью – всему свое время.

Текст молитвы чтобы все получилось — ангелу-хранителю для счастья и удачи

Благодетель, святый ангеле, хранитель мой во веки вечные, пока жив есть буду. К тебе взывает подопечный твой, услышь меня и низойди до меня.

Как облагодетельствовал ты меня много раз, так еще раз облагодетельствуй.

Перед Богом чист я, перед людьми ни в чем не провинился. Верой жил я прежде, верой буду жить дальше, а посему Господь оделил меня своей милостью и по воле Его ты меня охраняешь от всякой напасти.

Так пусть же сбудется воля Господня и ты, святый, исполнишь ее. Прошу тебя о счастливой жизни для себя и домашних своих, и буде то для меня высшей наградой от Господа. Услышь меня, ангеле небесный, и помоги мне, исполни волю Божию. Аминь.

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