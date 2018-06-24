В 2014 г. проблема борьбы с бедностью стала как никогда актуальной и для миллионов украинцев. Согласно опросу Института социологии НАН Украины, свыше 40% населения Украины считают, что находятся за чертой бедности. Об этом в своем блоге на сайте общественного движения "Украинский выбор" пишет руководитель движения Виктор Медведчук.

"В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины подсчитали, что по результатам 2014 г. реальные доходы украинцев уменьшатся на 20%. И если еще в 2013 г. малоимущие тратили на питание около 62% своего бюджета, то к концу нынешнего года этот показатель может составить 84%", - отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что кризис 2014 г. был предсказуем, поскольку новый виток "евроинтеграционной истерии" привел к разрыву торгово-экономических отношений с Россией, были расторгнуты долгосрочные контракты с государствами ТС и, как следствие, стали останавливаться предприятия, экспортно-ориентированные на восточные рынки. "Режим жесткой экономии, навязанный Украине МВФ, стал причиной массовых увольнений и сокращений, урезания зарплат и социальных пособий, резкого роста коммунальных тарифов. Из-за стремительного обесценивания гривны подорожали все без исключения товары, включая лекарства и продукты питания", - добавил Медведчук.

В итоге, по словам политика, сегодня миллионы украинцев не могут свести концы с концами. "По иронии судьбы, так называемая народная власть, обещая украинцам обеспечить европейские ценности и стандарты жизни, довела народ до нищеты. И если власть имущие не откажутся от антисоциальной, антинародной политики, навязанной международными ростовщиками, то можно смело утверждать, что уже в ближайшее время Украина займет позицию в топ-10 самых бедных стран мира наряду с Либерией, Зимбабве и Конго", - резюмировал он.

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