В субботу, 23 июня, в результате взрыва на митинге в Эфиопии пострадали более 80 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Фитсум Арега на своей странице в Twitter.

"На данный момент, по данным полиции и больниц, 83 человека получили ранения. Из 83 раненых 6 находятся в критическом состоянии. На данный момент о погибших не сообщалось", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в столице Эфиопии произошел взрыв , в результате которого погибли "несколько человек". Об этом сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед.

В настоящее время причина взрыва остается неизвестной, сотрудники полиции начали расследование.

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