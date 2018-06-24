В матче против сборной Японии на чемпионате мира по футболу сборная Сенегала дважды вела в счете, но матч закончился с результатом 2:2. Сенегальцы и японцы забили на две команды четыре мяча Фото: ЕРА Поединок проходил в Екатеринбурге.На 11-й минуте счет открыл сенегалец Садио Мане. До перерыва японцы счет сравняли, забил на 34-й минуте Такаси Инуи.Во втором тайме команды еще раз обменялись голами. С разницей в семь минут забивали Муса Ваге из Сенегала и Кэйсукэ Хонда из Японии.После ничьей у Сенегала и Японии стало по четыре очка в турнирной таблице. Сегодня свой матч проведут их соперники по группе – Польша и Колумбия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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