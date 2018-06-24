|В Кишиневе протесты из-за аннулированых результатов выборов мэра
|24.06.2018 14:22
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В Кишиневе у здания мэрии началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мера. Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и солидарность", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества. Движение в центре столицы перекрыто. Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком. Об этом сообщает со ссылкой на NewsMaker.
На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и
оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их
аплодисментами.