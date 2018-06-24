|Муж Лолиты едва не стал сектантом
|24.06.2018 19:05
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Сейчас певица Лолита Милявская живет со спортсменом Дмитрием Ивановым, он же является ее мужем и, в принципе, хорошем другом.
На днях Лолита сообщила, что ее 38-летний муж Дмитрий попал в секту.
Оказалось, что Иванов посещал тренинговий центр, во время семинаров в котором, якобы учили «лидерству».
Но как оказалось, после расследования, эта организация является «сектой чистой воды». Об этом сообщила сама Лолита.
Кстати, звезда отметила, что она смогла все это вовремя узнать, прекратить и уберечь своего мужа.
Напомним, ранее сообщалось, что Лолита поскандалила на Новой Волне из-за лошадиной задницы.
Также была информация о том, что Лолита намерена подать в суд на НТВ.
Кроме того, писали о том, что Милявская возмущена халатностью ветеринаров.
Есть сведения о том, что Лолита написала завещание!
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