Президент РФ Владимир Путин во время сегодняшней многосторонней встречи в Милане заявил, что не желает создания еще одной непризнанной республики, и что Донбасс является неотъемлемой частью Украины.

Об этом на итоговой пресс-конференции саммита "Европа-Азия (ASEM)" в Милане сказал президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей.

"Также важно отметить, что президент Путин дал четко понять, что он не хочет создания второго Приднестровья, а также что Донбасс является неотъемлемой частью Украины", - сказал Ромпей.

По его словам, для того, чтобы гарантировать прекращение огня на востоке Украины, задействовано уже много усилий и европейские лидеры сегодня предложили дополнительные возможности для мониторинга ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, Ромпей также отметил, что во время утренней встречи 17 октября обсуждались также организация выборов в Украине и мониторинг границ страны.

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