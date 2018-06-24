|Юристы Порошенко пытались вывести его из офшоров
|24.06.2018 19:07
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За несколько дней до публикации архива Panama Papers ("Панамских документов") кипрские юристы президента Петра Порошенко просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы офшорной компании Порошенко.
Об этом говорится в расследовании Анны Бабинец для "Слідства.Інфо".
После публикации архива Mossack Fonseca оказалась в центре офшорного скандала и позже сообщила о закрытии.
По данным журналистов-расследователей, юристы президента пытались вывести Петра Порошенко из числа владельцев компании, передав его акции украинскому фонду. Однако внедрить все желаемые изменения не удалось, и Агентство финансовых расследований Британских Виргинских Островов (БВО) возбудило против компании дело, подозревая ее в отмывании денег.
Офшорную компанию Prime Asset Partners Ltd. Петр Порошенко зарегистрировал практически сразу же после того, как занял президентский пост, отмечают журналисты, ссылаясь на новую порцию Panama Papers, которые охватывают период с 2015 по 2017 год. С февраля 2016 года ее возглавляет старый друг президента Украины, заместитель директора корпорации Roshen Сергей Зайцев.
Однако такие действия юристов Порошенко "фактически освободили бы президента от персональной ответственности за офшорную компанию", добавляют они.
Отмечается, что сотрудники Mossack Fonseca часто обращались к ним с запросом о более подробной информации относительно данного украинского фонда и просили паспортные данные его директора, которым является отец президента Алексей Порошенко.
Кроме того, согласно документам панамского архива, в феврале 2016 года, за три месяца до обнародования данных, юристы президента Порошенко просили Mossack Fonseca изменить данные о стоимости акций компании.
Согласно оригинальным сертификатом от августа 2014 года, компания имела 1000 акций стоимостью один доллар США каждая. Всеми акциями владел Петр Порошенко. И это создавало определенные проблемы, поскольку в том случае, если акции имели ценность, то должны были бы попасть в ежегодную декларацию гаранта в раздел о доходах и активах.
В Агентстве финансовых расследований БВО не ответили на требование расследователей о том, на каком этапе находится дело об отмывании денег компанией Порошенко. Юристы компании "Авеллум", которая ведет дела президента, также проигнорировать вопросы журналистов относительно новых находок.