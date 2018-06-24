|Более 40 тысяч жителей Китая пострадали из-за наводнения
|24.06.2018 19:08
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В 14 районах Китайской Народной Республики, административно подчиненных трем городам, прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Об этом сообщили в ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района, передает Корреспондент.
В результате наводнения пострадали 40,3 тысяч человек, два человека погибли. Кроме того, 1 127 человек подверглись экстренной эвакуации и размещению, еще 540 человек нуждаются в экстренной помощи.
Всего от бедствия пострадали 2 670 гектаров сельхозугодий, в 116 дворах обрушились 346 помещений.
Как сообщал svodka.net ранее, в Соединенных Штатах Америки оценивают убыток от урагана Альберто, приближающегося к американскому побережью, может составить порядка 1 млрд долларов. Непосредственно убыток в южных штатах составит 400-500 млн долларов.
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