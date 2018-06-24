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По предварительным данным Эрдоган побеждает на президентских выборах
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24.06.2018 19:08
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Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган по состоянию на 19.00
набрал более 57% голосов избирателей. Эрдоган может выиграть выборы
в первом туре Фото: ЕРА Главный кандидат от оппозиции Мухаррем
Индже получает 28,25%. На третьем месте (7,45%) единственная между
кандидатов женщина, представитель правоцентристской Хорошей партии
Мерал Акшенер.24 июня прошло голосование на президентских
выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции. Избирательные
участки закрылись в 17.00 (время по Киеву и по Стамбулу сейчас
совпадает).Кандидатуры на пост президента Турции выдвинуло шесть
человек. После выборов Турция должна перейти к президентской форме
правления. Новый глава государства получит расширенные
полномочия – сможет самостоятельно назначать
высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения
парламента. Пост премьер-министра будет упразднен.Эти изменения
закреплены в турецкой конституции по итогам референдума,
состоявшегося в апреле 2017 года.В парламентских выборах участвуют
кандидаты от Партии справедливости и развития, Республиканской
народной партии и других турецких политсил. 23 июня в Стамбуле
миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного
кандидата Индже, сообщало издание Hurriyet. Политик и его
последователи защищают идеи основателя современного турецкого
государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Согласно предварительным
опросам, у Индже есть шанс на выход во второй тур, в котором, в
случае объединения оппозиции, он сможет опередить действующего
президента.
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