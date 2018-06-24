|Больше 50% израильских военных употребляют наркотики
|24.06.2018 19:10
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Израильские военные потребляют наркотические вещества. Об этом проинформировало Национальное управление по борьбе с наркоманией Израиля (IADA), передает со ссылкой на Андолу.
Согласно исследованиям IADA, наркомания постепенно распространяется между израильских солдат.
По данным управления, более 50 процентов израильских военнослужащих в прошлом году потребили наркотики по меньшей мере один раз.
За последние три месяца число израильских солдат, потребляющих наркотики, выросло на 40 процентов, говорится в сообщении.
По данным IADA, в 2017 году число израильских солдат, потребляющих наркотики, выросло на 11 процентов по сравнению с 2009 годом.
До прошлого года потребление наркотиков военнослужащими израильской армии считалось преступлением, за которое было предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Но в январе 2017 года наказание за потребление наркотиков было
смягчено. Это было сделано для того, чтобы избежать финансовых
затрат при проведении расследования и дать второй шанс израильским
военным, отмечают эксперты.