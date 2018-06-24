Известно, что недавно состоялась пир в честь W Magazine. Мадонна также была приглашена в качестве гостьи.

На светское мероприятие звезда пришла в откровенном полупрозрачном наряде. Под прозрачной блузой было видно нижнее белье, а образ Мадонна дополнила рваными черными джинсами, кожаной курткой и полицейской фуражкой.

В таком образе дерзкого полицейского певица на вечеринке превзошла всех.

Поведение артистки во время тусовки тоже было вызывающем. По словам очевидцев звезда вела себя очень неприлично.

Певица страстно обнимала фотографа Мэра Аласа, а со своей подругой Кейт Мосс позировала в соблазнительных позах.

Напомним, ранее сообщалось, что Мадонна обескуражила всех своим предложением.

Также, была информация о том, что Мадонна громко отпраздновала день рождения.

Кроме того, были сведения о том, что Мадонна не боится грязи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира