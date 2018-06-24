Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, вероятно, пройдет в пятницу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возможно, состоится", - ответил он на вопрос журналистов о перспективе такой встречи.

Как сообщал Корреспондент.net, в рамках 10-го саммита форума "Азия-Европа" (АСЕМ) сегодня, 17 октября, утром состоялась встреча в формате рабочего завтрака, на которой присутствовали президенты Украины, России, а также канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци, президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, председатель Европейского Совета Херман ван Ромпей и новый глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

На данный момент в Милане проходит вторая встреча с участием президента Украины Петра Порошенко и Владимира Путина.

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