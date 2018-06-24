25 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера политзаключенного Олега Сенцова.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтген, передает со ссылкой на .

Генсек имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

20 июня Турбойрн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и русском омбудсмен Татьяной Москальковой. Во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не нарушал. В ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призвал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений", - сообщил Гольтген.

25 августа 2016 украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. инкриминировала ему подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

14 мая 2018 Сенцов объявил бессрочную голодовку. Условием его прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории .

28 мая, в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию. Эту информацию подтвердил адвокат Украинский Дмитрий Динзе.

Заявления российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что арестант украинец Олег Сенцов набрал вес и у него "лечебное голодание" - дезинформация, ведь она даже не видела осужденного.

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