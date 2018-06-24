Симфоническое шоу "Игра престолов II" пройдет в Киеве 22 ноября
24.06.2018 14:22
Симфоническое шоу "Игра престолов II" пройдет в Киеве 22 ноября 22
ноября 2018 г. в рамках всеукраинского тура в Национальном дворце
«Украина» новый масштабный музыкальный проект этого года «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ II» - крупное симфоническое шоу мировых киношедевров с
новой программой (2 часть) в исполнении одесской легенды
современных оркестров - оркестра Андрея Черного и хора «Voice of
the sympho rock».Вы услышите легендарные саундтреки к самому
популярному и любимому сериалу современности «Игра Престолов» (все
сезоны!) и кинофильмов, которые уже вошли в историю, сделали
переворот и стали культовыми в мировом кинематографе. Музыка к
кинофильмам великих композиторов Рамина Джавади, Ханца Циммера,
Говарда Шора, Нино Рота и многих других лауреатов премии «Оскар»,
«Грэмми» и «Золотой глобус».Это не просто саундтреки, которые
сопровождают картину, это музыка, которую с первых нот узнают сотни
миллионов зрителей по всему миру. Музыка, которая задает тон,
определяет настроение, слушая которую погружаешь в атмосферу
кинофильма и становишься его частью, музыка без которой, ни один
кинохит не был бы настоящим шедевром.22 ноября вас ждет
единственный по-настоящему жаркий концерт с участием 200
музыкантов, хористов и исполнителей.ЖДЕМ вас:22 ноября
симфоническое шоу «Игра Претолов ІІ» в Национальном дворце
«Украина» (Киев, ул. В.Васильковская, 103). Начало в 19.00. Билеты
200-1550 грн. Диригент: Андрей ЧерныйДирижер Андрей Черный --
самый знаменитый дирижер культурной столицы нашего государства,
жемчужины у моря и просто города, в который хочется возвращаться -
Одессы.Автор и создатель симфонического шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»,
большого и самого популярного рок-концерта «VOICE OF THE SYMPHO
ROCK», концерта классической музыки «Весенний Бал», многих программ
и фестивалей современного и классического искусства, человека,
который с первых секунд может сделать аранжировку любой мелодии!Но
настоящим его достижением является его команда молодых и самых
талантливых музыкантов страны. Концертмейстер – Анастасия Кайряк,
фортепиано – Наталья Чуприна, виолончель – Виктория Фортученко –
лауреаты многих международных конкурсов, преподаватели и мастера
лучших музыкальных заведений страны.Особое внимание надо отдать
хору под руководством Светланы Рядченко, которая сделала настоящий
переворот в звучании симфонического оркестра и выполненные им
саундтреков к мировых киношедевров.22 ноября2018 г. вы имеете
единственный шанс услышанную симфоническое шоу мирового класса под
руководством лучшего, нестандартного и харизматичного дирижера
современности – Андрея Черного.