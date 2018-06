Симфоническое шоу "Игра престолов II" пройдет в Киеве 22 ноября 22 ноября 2018 г. в рамках всеукраинского тура в Национальном дворце «Украина» новый масштабный музыкальный проект этого года «ИГРА ПРЕСТОЛОВ II» - крупное симфоническое шоу мировых киношедевров с новой программой (2 часть) в исполнении одесской легенды современных оркестров - оркестра Андрея Черного и хора «Voice of the sympho rock».Вы услышите легендарные саундтреки к самому популярному и любимому сериалу современности «Игра Престолов» (все сезоны!) и кинофильмов, которые уже вошли в историю, сделали переворот и стали культовыми в мировом кинематографе. Музыка к кинофильмам великих композиторов Рамина Джавади, Ханца Циммера, Говарда Шора, Нино Рота и многих других лауреатов премии «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».Это не просто саундтреки, которые сопровождают картину, это музыка, которую с первых нот узнают сотни миллионов зрителей по всему миру. Музыка, которая задает тон, определяет настроение, слушая которую погружаешь в атмосферу кинофильма и становишься его частью, музыка без которой, ни один кинохит не был бы настоящим шедевром.22 ноября вас ждет единственный по-настоящему жаркий концерт с участием 200 музыкантов, хористов и исполнителей.ЖДЕМ вас:22 ноября симфоническое шоу «Игра Претолов ІІ» в Национальном дворце «Украина» (Киев, ул. В.Васильковская, 103). Начало в 19.00. Билеты 200-1550 грн. Диригент: Андрей ЧерныйДирижер Андрей Черный -- самый знаменитый дирижер культурной столицы нашего государства, жемчужины у моря и просто города, в который хочется возвращаться - Одессы.Автор и создатель симфонического шоу «ИГРА ПРЕСТОЛОВ», большого и самого популярного рок-концерта «VOICE OF THE SYMPHO ROCK», концерта классической музыки «Весенний Бал», многих программ и фестивалей современного и классического искусства, человека, который с первых секунд может сделать аранжировку любой мелодии!Но настоящим его достижением является его команда молодых и самых талантливых музыкантов страны. Концертмейстер – Анастасия Кайряк, фортепиано – Наталья Чуприна, виолончель – Виктория Фортученко – лауреаты многих международных конкурсов, преподаватели и мастера лучших музыкальных заведений страны.Особое внимание надо отдать хору под руководством Светланы Рядченко, которая сделала настоящий переворот в звучании симфонического оркестра и выполненные им саундтреков к мировых киношедевров.22 ноября2018 г. вы имеете единственный шанс услышанную симфоническое шоу мирового класса под руководством лучшего, нестандартного и харизматичного дирижера современности – Андрея Черного. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



