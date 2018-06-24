Комедийный актер Семен Слепаков и группа "Ленинград" российского музыканта Сергея Шнурова посвятили песню игре футбольной сборной РФ на чемпионате мира. Песня опубликована на канале группы "Ленинград" в YouTube. В ней говорится о том, что российские футболисты для болельщиков "были гондоны, стали чемпионы" и критикуется песня "о Рамзане []Кадырове" и российской национальной сборной. "Наплевать, что поменяли возраст пенсионный, настроенье нам подняли наши чемпионы", – говорится в песне. В конце игроков предупреждают, что в случае поражения они опять станут для болельщиков "гондонами". | Слепаков отреагировал на успешный старт российской сборной на ЧМ Скриншот: Ленинград / YouTube Слепаков 11 июня опубликовал песню, посвященную чемпионату мира по футболу. Сборную РФ художник назвал "говном" и предложил представить ситуацию, когда "наши парни, как обычно, готовятся обосраться", но их тренером становится глава Чечни Рамзан Кадыров. По сюжету композиции даже такое назначение не спасает российских футболистов от поражения.Сборная РФ обыграла команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Со счетом 3:1 она выиграла у команды из Египта.Россия набрала шесть очков при разнице мячей плюс семь и практически обеспечила себе выход в плей-офф.видео Видео: Ленинград / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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