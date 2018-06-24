|В результате межэтнических столкновений в Эфиопии погибли десятки человек
|24.06.2018 19:18
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Представитель полиции Области народностей Южной Эфиопии сегодня сообщил, что с апреля этого года 27 человек погибли в результате межэтнических столкновений в данной области, свыше 600 тыс человек стали вынужденными переселенцами. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.
Начальник полиции Области народностей Южной Эфиопии рассказал, что полицейские сейчас задерживают подозреваемых участников столкновений, а также призывают общественность раскрывать сведения об участниках подрывной деятельности.
С апреля этого года в Области народностей Южной Эфиопии
постоянно происходят межэтнические столкновения из-за вопросов
земельной собственности и распределения ресурсов.