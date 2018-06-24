Но у 5-летней девочки по имени Кайли это получилось лучше всех. Девочка не только очень похожа внешне, но и подобрала костюм с стиле Бейонсе. Малышка повторила образ певицы с клипа «Hold Up».

Благодаря такому преображению «маленькая Бейонсе» стала настоящей звездой Instagram.

Мама девочки Кайли поделилась, что ее дочь увидела платье в одном из торговых центров и захотела его купить. Таким образом и родилась идея скопировать певицу Бейонсе, поклонницей которой является Кайли.

Напомним, писали о том, что Бейонсе хочет прославить свою малышку Блу Айви.

Также, сообщалось, что Бейонсе не может забеременеть во второй раз.

Кроме того, известно, что певица осчастливила дочь своим подарком.

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