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У Бейонсе есть маленькая копия
24.06.2018 19:20
У Бейонсе есть маленькая копия
beyons2В сети появилась информация о том, что у знаменитой певицы Бейонсе есть маленькая копия. Всеми известен уже тот факт, что многие поклонники наследуют своих кумиров. И фанаты Бейонсе не исключение.

Но у 5-летней девочки по имени Кайли это получилось лучше всех. Девочка не только очень похожа внешне, но и подобрала костюм с стиле Бейонсе. Малышка повторила образ певицы с клипа «Hold Up».

Благодаря такому преображению «маленькая Бейонсе» стала настоящей звездой Instagram.

Мама девочки Кайли поделилась, что ее дочь увидела платье в одном из торговых центров и захотела его купить. Таким образом и родилась идея скопировать певицу Бейонсе, поклонницей которой является Кайли.

Напомним, писали о том, что  Бейонсе хочет прославить свою малышку Блу Айви.

Также, сообщалось, что  Бейонсе не может забеременеть во второй раз.

Кроме того, известно, что певица осчастливила дочь своим подарком.

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