|У Бейонсе есть маленькая копия
|24.06.2018 19:20
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В сети появилась информация о том, что у знаменитой певицы Бейонсе есть маленькая копия. Всеми известен уже тот факт, что многие поклонники наследуют своих кумиров. И фанаты Бейонсе не исключение.
Но у 5-летней девочки по имени Кайли это получилось лучше всех. Девочка не только очень похожа внешне, но и подобрала костюм с стиле Бейонсе. Малышка повторила образ певицы с клипа «Hold Up».
Благодаря такому преображению «маленькая Бейонсе» стала настоящей звездой Instagram.
Мама девочки Кайли поделилась, что ее дочь увидела платье в одном из торговых центров и захотела его купить. Таким образом и родилась идея скопировать певицу Бейонсе, поклонницей которой является Кайли.
Напомним, писали о том, что Бейонсе хочет прославить свою малышку Блу Айви.
Также, сообщалось, что Бейонсе не может забеременеть во второй раз.
Кроме того, известно, что певица осчастливила дочь своим подарком.
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