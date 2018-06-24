|Суд обязал "1+1" опровергнуть ложь против Ляшко, - пресс-служба
|24.06.2018 19:22
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Суд постановил предоставить Радикальной партии и Олегу Ляшко лично эфирное время на канале «1+1» для опровержения лживой информации. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Приводим текст сообщения полностью:
«В течение всей избирательной кампании телеканал "1 +1" с завидной регулярностью, в лучших традициях гебельсовской пропаганды российского телевидения, поливал грязью Радикальную партию и ее Лидера Олега Ляшко.
Олег Ляшко и члены его команды испытывали постоянные информационные атаки со стороны так называемых журналистов телеканала. Не проходило и дня, чтобы "1+1" по указанию Коломойского не выпускал в эфире очередную порцию лживых нелепостей.
Радикальная партия Олега Ляшко часто акцентировала внимание общественности на неправомерности и безосновательности направленных против нас обвинений. Одной из основных причин регулярных информационных атак на партию мы по-прежнему считаем принципиальную позицию Олега Ляшко относительно преступной деятельности олигархов и их прихвостней, направленную на хищение государственного бюджета страны.
Решение суда о предоставлении Радикальной партии и Олегу Ляшко лично эфирного времени "1+1" для опровержения лживой информации считаем первым шагом на пути к полной и безоговорочной победе над преступниками, которые, прикрываясь государственными должностями и псевдопатриотическими лозунгами, продолжают порочную практику грабежа страны.
Мы, Радикальная партия Олега Ляшко, приветствуем решение суда, признающее противоправную бездеятельность телеканала "1+1" о непредоставлении нам права на опровержение распространенной в его эфире недостоверной информации о деятельности нашей политической силы.
Надеемся, что данное решение суда откроет глаза подконтрольным олигархам СМИ и они, наконец, начнут работать на единение страны, а не ее развал».