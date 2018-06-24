Девять лет назад, 24 июня 2009-го, разрешила судьям вести дела на русском языке.

За законопроект "О судоустройстве Украины" проголосовали 323 народных депутата. Тогда спикером был , президентом - , передает со ссылкой на .

Закон вступил в силу 1 января 2010 года. Он позволил гражданам, которые недостаточно владеют украинским или русским, пользоваться в ходе судебного процесса родным языком и услугами переводчика.

С июня 2017 года в парламенте "висит" законопроект, который усиливает статус украинского языка, в частности в судопроизводстве. Его инициаторами выступили 76 народных депутатов.

Проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что украинский язык будет единственным языком судопроизводства. Судьи будут обязаны его обладать. На владения языком их будет испытывать созданный Центр украинского языка.

На 19 июня 2017 года документ прошел все комитеты. На этом процесс его рассмотрения остановился.

28 февраля Конституционный суд признал неправомерным закон "Об основах государственной языковой политики", который действовал с 10 августа 2012-го. Его приняли с нарушениями процедуры. Авторами были нардепы от Сергей и . Поэтому документ называли законом Колесниченко или "закон КК". Он позволял вводить второй государственный язык в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

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