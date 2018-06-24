|Порошенко срочно позвонил Путину
|24.06.2018 19:23
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стал вопрос заложников. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ходе переговоров Порошенко призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили тематику обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении, также сообщает пресс-служба Кремля.