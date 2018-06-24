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Порошенко срочно позвонил Путину
24.06.2018 19:23

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стал вопрос заложников. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко срочно позвонил Путину

В ходе переговоров Порошенко призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.

«Петр Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасной части Минских договоренностей.

 

Было также отмечена важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывание на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска», — сказано в сообщении.

 

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили тематику обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении, также сообщает пресс-служба Кремля.

 

"Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских — в России", — говорится в сообщении.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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