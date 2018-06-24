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Призером фестиваля рекламы в Каннах стал ролик с мостом на Троещину в Киеве
24.06.2018 19:23
Во время съемок рекламного ролика Подольско-Воскресенский мост на киевскую Троещину использовали с минимальными декорациями.   | Ролик снимался на фоне недостроенного моста Скриншот: Diesel / YouTube Видео получило "Канские львы" в категориях "режиссура" ("Бронзовый лев"), "продакшн-дизайн" ("Бронзовый лев") и "операторская работа" ("Серебряный лев").На видео, опубликованном в сентябре 2017 года, присутствует, в частности, Подольско-Воскресенский мост в Киеве (на Троещину) и Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого."Все локации использовали в первоначальном виде, с минимальным использованием декораций", – отметил Никита Буковский, продюсер отвечающей за продакшн киевской студии Family Production.видео Видео: Diesel / YouTube

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