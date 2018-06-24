Призером фестиваля рекламы в Каннах стал ролик с мостом на Троещину в Киеве
24.06.2018 19:23
Во время съемок рекламного ролика Подольско-Воскресенский мост на
киевскую Троещину использовали с минимальными декорациями. |
Ролик снимался на фоне недостроенного моста Скриншот: Diesel /
YouTube Видео получило "Канские львы" в категориях "режиссура"
("Бронзовый лев"), "продакшн-дизайн" ("Бронзовый лев") и
"операторская работа" ("Серебряный лев").На видео, опубликованном в
сентябре 2017 года, присутствует, в частности,
Подольско-Воскресенский мост в Киеве (на Троещину) и Национальный
университет театра, кино и телевидения имени Ивана
Карпенко-Карого."Все локации использовали в первоначальном виде, с
минимальным использованием декораций", – отметил Никита
Буковский, продюсер отвечающей за продакшн киевской студии Family
Production.видео
Видео: Diesel / YouTube