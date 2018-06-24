И Бузова и Тарасов даже успели уже сообщить эту новость в соцсетях и отписались друг от друга в статусах. О расставании свидетельствует и тот факт, что 30-летняя Ольга Бузова даже не навестила мужа в больнице.

Своими эмоциями и переживаниями по этому поводу Оля поделилась в сети: «Однажды ангелы устают от лжи, боли, предательства, от пустых обещаний, от унижающих обид, от слез, от ожиданий в тишине!».

Комментарии по поводу расставания Дмитрий Тарасов не дает, все вопросы переадресовывает к Ольге: «Пусть она это прокомментирует, она же любит это делать!».

Напомним, ранее сообщалось, что Ольга Бузова не снимает сапоги, когда лезет в ванную.

Также писали о том, что Дмитрий Тарасов успешно пережил операцию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира