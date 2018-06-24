|Ольга Бузова рассталась с мужем
|24.06.2018 19:28
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Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова все считали образцовой парой. Но на днях стало известно, что популярная теле-дива Ольга Бузова рассталась со своим мужем. Как оказалось, что у влюбленных не все так гладко, как все думали.
И Бузова и Тарасов даже успели уже сообщить эту новость в соцсетях и отписались друг от друга в статусах. О расставании свидетельствует и тот факт, что 30-летняя Ольга Бузова даже не навестила мужа в больнице.
Своими эмоциями и переживаниями по этому поводу Оля поделилась в сети: «Однажды ангелы устают от лжи, боли, предательства, от пустых обещаний, от унижающих обид, от слез, от ожиданий в тишине!».
Комментарии по поводу расставания Дмитрий Тарасов не дает, все вопросы переадресовывает к Ольге: «Пусть она это прокомментирует, она же любит это делать!».
Напомним, ранее сообщалось, что Ольга Бузова не снимает сапоги, когда лезет в ванную.
Также писали о том, что Дмитрий Тарасов успешно пережил операцию.
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