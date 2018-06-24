Политическое решение конфликта на востоке Украине пока не найдено, заявил глава Евросовета Херман ван Ромпей после форума Азия-Европа в Милане, передает российское информагентство РИА Новости.

Ранее Ромпей заявил, что во время встречи с участием президентов Украины и России, а также лидеров стран-членов Европейского союза и европейских институтов было достигнуто общее мнение относительно того, что имплементация Минского протокола является залогом будущего Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, в рамках 10-го саммита форума "Азия-Европа" (АСЕМ) 17 октября состоялась встреча в формате рабочего завтрака, на которой присутствовали президенты Украины, России, а также канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци, президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, председатель Евросовета Херман ван Ромпей и новый глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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