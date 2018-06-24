В Глухове Сумской области прежний военнослужащий бросил гранату в подъезд жилого дома.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Эльвира Биганова в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Происшествие произошло вчера в 22:20 в Глухове... Мощный взрыв произошел в результате разрыва военный ручной гранаты. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. Значительные повреждения получили двери, стены и окна. Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола упала лампа. Специалисты-взрывотехники утверждают: если бы в это время в подъезде находился человек, шансов выжить у него не было бы, радиус поражения составлял до 30 метров.

Мы установили лицо, которое швырнуло гранату в подъезд. Это один из трех прежний военнослужащих, которые в этом микрорайоне снимали квартиру. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. С жителем дома, где произошел взрыв, устроили словесный конфликт. Бывший военнослужащий вернулся домой, взял гранату и швырнул в подъезд, где жил мужчина", - рассказала Биганова.

Полиция нашла в квартире гранату и устройство для курения марихуаны. Мужчина и друзья признались в содеянном. Его задержали и объявили о подозрении. Грозит до 7 лет тюрьмы.

По состоянию на январь 2018 года в Украине официально зарегистрировано около 800 тыс. единиц огнестрельного оружия. Речь идет об охотничьих гладкоствольных ружьях и охотничьих нарезных винтовках. Владеют им 663 тыс. украинцев.

В "Украинской ассоциации владельцев оружия" убеждены, что на руках у граждан может быть до 5 миллионов единиц незарегистрированного легкой огнестрельного оружия.

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