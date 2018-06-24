Власти Зимбабве после взрыва на стадионе 23 июня решили не вводить чрезвычайное положение. Взрыв на зимбабвийском стадионе произошел 23 июня Фото: EPA Власти страны после инцидента решили не вводить чрезвычайное положение. Вице-президент страны назвал случай терроризмом и отметил, что он не помешает выборам, которые должны пройти в стране 30 июля.Пока никому не сообщили о подозрении в причастности ко взрыву.23 июня во втором по величине городе Зимбабве Булавайо на стадионе, где выступал президент страны Эммерсон Мнангагва, прогремел взрыв. Лидер государства не пострадал. Ранения получили вице-президент Кембо Мохади и министр окружающей среды и климата Оппа Мучингури-Кашири. Пострадали также сотрудники службы безопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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