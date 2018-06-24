|Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
|24.06.2018 19:33
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Украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской,
Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет
преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", -
говорится в сообщении.
Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.
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