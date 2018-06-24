Украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.



Как сообщал в Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнуха.



23 июня произошлел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве.

Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира