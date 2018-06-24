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Дарья Астафьева показала себя в роли сексуальной гейши
24.06.2018 19:35
Дарья Астафьева показала себя в роли сексуальной гейши
9061_lar_9668Знаменитая Дарья Астафьева покорила всех мужчин своими пикантными фотоснимками.

Девушка не стыдится своей фигуры, а наоборот показывает ее во всей красе. Кроме того, певица резко высказалась в сторону тех, кто критикует ее и не согласен с мнением, что каждый делает то, что хочет.

Недавно в Инстаграм появились свежие фотоснимки, на которых звезда совсем голая. На этот раз Даша стала моделью нового номера мужского журнала XXL. Астафьева примерила на себя сексуальный завораживающий образ гейши.

Напомним, ранее сообщалось, что Даша Астафьева представила новую порцию пикантных фото без трусиков.

Кроме того, была информация о том, что на выставке Даша Астафьева показала «фак».

Также, писали о том, что Даша Астафьева показала свои прелести в бассейне.

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