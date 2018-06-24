Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал политику введения санкций против Российской Федерации, сообщает The Financial Times.

Политик заявил, что санкции малоэффективны и наносят больший вред странам Евросоюза.

«Эти санкции не дали того результата, на который мы надеялись: деэскалации конфликта в Украине не произошло. Тем временем, экономика Европы страдает»,- заявил Петер Сийярто.

Позиция официальных венгерских лиц демонстрирует раскол относительно санкций, который наблюдается между стран-членов Европейского союза. В частности, после введения санкций экспорт Венгрии сократился на 12%, сообщил глава дипломатического ведомства страны.

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