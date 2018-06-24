Сотруднику Днепровского управления киевской полиции сообщили о подозрении в пособничестве побега из-под стражи подозреваемого, отметили в прокуратуре Киева. В Киеве задержали конвоира и сообщили ему о подозрении Фото: Прокуратура міста Києва / Facebook Сотруднику Днепровского управления киевской полиции сообщили о подозрении в пособничестве побега из-под стражи подозреваемого по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/2063078067036878 Бурлаку сбежал из-под конвоя 23 июня. В полиции сообщали, что ранее судимый за подделку документов мужчина на этот раз подозревается в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины."Злоумышленник является "брачным" аферистом, он знакомился с женщинами и грабил их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тыс.", – сообщали в полиции.Мужчину задержали в съемной квартире в Киеве на Троещине 24 июня. По факту его побега открыто производство по ст. 393 Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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