|Прокуратура Киева задержала конвоира, который помог сбежать из-под стражи "брачному" аферисту
|24.06.2018 19:39
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https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/2063078067036878
Бурлаку сбежал из-под конвоя 23 июня. В полиции сообщали, что ранее судимый за подделку документов мужчина на этот раз подозревается в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины."Злоумышленник является "брачным" аферистом, он знакомился с женщинами и грабил их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тыс.", – сообщали в полиции.Мужчину задержали в съемной квартире в Киеве на Троещине 24 июня. По факту его побега открыто производство по ст. 393 Уголовного кодекса Украины.
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