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Даша Астафьева завела полудикую кошку
24.06.2018 14:22
Даша Астафьева завела полудикую кошку
ggДаша Астафьева приютила у себя дома кошку Шаузи. Это порода, которую вывели только в девяностых годах. Шаузи или нильская кошка — результат скрещивания домашней кошки с диким камышовой котом.
Теперь такой темпераментный красавец живет рядом с одной из самых привлекательных украинских звезд. Нашла его Даша в одном из столичных приютов.»А в нашем доме стало уютнее и теплее. Знакомьтесь, Симба — чудо, которое постоянно сводит с ума во всех смыслах этого слова», — написала Астафьева в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Даша Астафьева представила новую порцию пикантных фото без трусиков.

Кроме того, была информация о том, что Дарья показала себя в роли сексуальной гейши.

Известно также и то, что у Дашы Астафьевой хобби как у Путина.

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