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Ирина Шейк украсила журнал Madame Figaro
24.06.2018 19:42
Ирина Шейк украсила журнал Madame Figaro
1477828684irina-sheik-obnajilas-dlya-madame-figaroМанекенщица Ирина Шейк провела откровенный фотосет. На этот раз Ирина стала героиней журнала Madame Figaro.

Номер журнала планируется к выходу уже в ноябре.  С моделью поработал известный фэшн-фотограф Нико Бустос. Между фотосессиями модель также делится секретами своей красоты.

Такая подтянутая фигура у Ирины благодаря спорту, в частности джиу-джутсу и кардио-тренировкам.

Что касается красоты, то модель поделилась своим рецептом: «Я очищаю кожу лица 2 раза в день и пью много воды. Когда я устаю, я делаю маску «Чистая формула». Я не злоупотребляю макияжем. Пусть моя кожа дышит в перерывах между съемками».

Напомним, что Ирина Шейк показала фото в красном купальнике и с незнакомцем.

Кроме того, была информация о том, что Ирина Шейк показала свою естественную красоту.

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