|Ирина Шейк украсила журнал Madame Figaro
|24.06.2018 19:42
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Манекенщица Ирина Шейк провела откровенный фотосет. На этот раз Ирина стала героиней журнала Madame Figaro.
Номер журнала планируется к выходу уже в ноябре. С моделью поработал известный фэшн-фотограф Нико Бустос. Между фотосессиями модель также делится секретами своей красоты.
Такая подтянутая фигура у Ирины благодаря спорту, в частности джиу-джутсу и кардио-тренировкам.
Что касается красоты, то модель поделилась своим рецептом: «Я очищаю кожу лица 2 раза в день и пью много воды. Когда я устаю, я делаю маску «Чистая формула». Я не злоупотребляю макияжем. Пусть моя кожа дышит в перерывах между съемками».
Напомним, что Ирина Шейк показала фото в красном купальнике и с незнакомцем.
Кроме того, была информация о том, что Ирина Шейк показала свою естественную красоту.
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