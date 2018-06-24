Номер журнала планируется к выходу уже в ноябре. С моделью поработал известный фэшн-фотограф Нико Бустос. Между фотосессиями модель также делится секретами своей красоты.

Такая подтянутая фигура у Ирины благодаря спорту, в частности джиу-джутсу и кардио-тренировкам.

Что касается красоты, то модель поделилась своим рецептом: «Я очищаю кожу лица 2 раза в день и пью много воды. Когда я устаю, я делаю маску «Чистая формула». Я не злоупотребляю макияжем. Пусть моя кожа дышит в перерывах между съемками».

Напомним, что Ирина Шейк показала фото в красном купальнике и с незнакомцем.

Кроме того, была информация о том, что Ирина Шейк показала свою естественную красоту.

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